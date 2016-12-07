В Николаевском зале Эрмитажа открылась новая выставка, которая знакомит посетителей с убранством русского императорского стола XVIII - начала XX века.

На ней представлены более 1200 предметов из собраний Эрмитажа, а также государственных музеев-заповедников "Петергоф", "Павловск", Русского музея и других.

Посетитель входит в Николаевский зал – и сразу же оказывается у реконструкции накрытого стола. Таких "высочайших столов" на выставке четыре, за счет чего экспозиция смотрится весьма необычно и привлекает внимание. Так, если ты заходишь с середины Восточной галереи – видишь реконструкцию стола с Арабесковым сервизом периода правления Екатерины Второй. Из Концертного зала – реконструкцию стола с Гурьевским сервизом времен императора Александра Первого. Из Аванзала – реконструкцию стола с сервизом, подаренным германским императором Вильгельмом Вторым к бракосочетанию императора Николая Второго. Из Николаевского зала – реконструкцию стола с Кремлевским сервизом, созданным при императоре Николае Первом.

- Казалось бы, убранство императорского стола – не самая сложная тема для исследователей, однако объединить все сервизы в одной выставке было весьма не просто, - говорит Ирина Багдасарова, куратор выставки.

Особое место на выставке занимают уникальные сервизы, созданные на Императорском фарфоровом заводе c XVIII до начала ХХ века. Для ориентации в эпохах в витринах представлены вензеля российских императоров.

Помимо посуды, на выставке также представлены костюмы официантов и скатерти, которыми накрывали столы.

- Лакейская жизнь была очень сложная, - рассказал научный сотрудник Ян Виленский. - Чаще всего эта должность была потомственной.

Еще можно увидеть предметы убранства стола, которые сегодня не используются: трехъярусную мороженицу или фонтан для вина XVIII века, по внешнему виду напоминающий самовар.