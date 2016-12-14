Женщин дагестанского села получили по 8 лет колонии за принуждение к сексу несовершеннолетнего.

Как пишет Life.ru, женщины вывезли школьника в безлюдное место и заставили вступить с ними в интимную связь.

Причинами преступления, по словам осуждённых, стали сообщения, в которых подросток детально описывал свои сексуальные фантазии с их участием. Решив отомстить мальчику, 25-летняя и 29-летняя жительницы села вывезли его в безлюдное место, избили и под угрозами убийством заставили вступить с ними в оральный половой контакт, снимая все происходящее на видео. Оправившись от шока, подросток рассказал обо всем родителям.

"Суд признал девушек виновными по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Совершение действий сексуального характера с применением насилия, угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего"), – сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате одна из фигуранток скандальной истории была осуждена на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а её подельница — на 8 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.