Сообщение о том, что фирма помогает совершенно легально получить военный билет, появилось на местных форумах и на заборах незадолго до объявления осеннего призыва. Когда молодые люди звонили по указанному телефону, им предлагали встретиться в офисе и заполнить анкету.

– Это фактически заявление на вступление в нашу организацию, – рассказал Metro руководитель Союза призывников России (СПР) Марсель Хазиев. – Человек указывает паспортные данные, место работы, прописку и место фактического проживания. После это мы говорим, что всё – военный билет он получит через год.

По словам Марселя, «потенциальные уклонисты» удивлялись, что так долго ждать... и тогда им разъясняли, что легально раньше нельзя – отслужишь и получишь!

– У некоторых начиналась истерика, – рассказывает организатор «розыгрыша». – Когда парни понимали, что их данные уйдут в военкомат, начинали кричать, звонить маме.

В драку, по словам Марселя, никто не лез, так как призывники понимали, что шансов набить морду тому, кто сам недавно из армии, нет. А несколько человек на месте осознали, что пойти в армию необходимо, и действительно записывались в Союз призывников.