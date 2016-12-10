В Болгарии погибли несколько человек в результате схода грузового поезда с рельсов

В Болгарии произошла крупная авария с участием товарного поезда: состав, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном, сошёл с рельсов, в результате чего несколько цистерн взорвались, сообщает телеканал BTV. Происшествие случилось в районе населённого пункта Хитрино Шуменской области. По последним данным, погибло 5 человек

"По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 человек ранены", — заявил телеканалу глава пожарной бригады Николая Николова, после чего сразу поступила информация о пятом погибшем.