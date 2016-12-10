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Сегодня 16:39

В Болгарии погибли несколько человек в результате схода грузового поезда с рельсов

  • Данила Белов

Он перевозил 26 цистерн с пропан-бутаном

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В Болгарии произошла крупная авария с участием товарного поезда: состав, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном, сошёл с рельсов, в результате чего несколько цистерн взорвались, сообщает телеканал BTV. Происшествие случилось в районе населённого пункта Хитрино Шуменской области. По последним данным, погибло 5 человек

"По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 человек ранены", — заявил телеканалу глава пожарной бригады Николая Николова, после чего сразу поступила информация о пятом погибшем. 

 

Также взрывы повредили и уничтожили ряд построек, которые рухнули прямо на людей. Взрывная волна была крайне разрушительной. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших прямо из-под обломков. 

В экстренных службах опасаются, что взорваться могут ещё несколько цистерн, в связи с этим полиция перекрыла въезды в населенный пункт.

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