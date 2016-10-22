Заместитель генерального директора белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил о готовности белорусской стороны предоставить запись того, как украинские авиадиспетчера пригрозили белорусскому гражданскому лайнеру поднять в воздух истребители, если тот откажется вернуться в Киев, сообщают РИА Новости. Все переговоры пилотов и украинкой стороны имеются у авиакомпании.

Данное заявление последовало после того, как руководитель аппарата службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил журналистам, что подобных угроз не было. Как он отметил порталу "112 Украина", украинцы действовали в рамках международных правил выполнения полетов и утверждения белорусов преувеличены.

"Думаю, это несколько абсурдно", — заявил он.

Напомним, что ранее произошёл серьёзный инцидент с участием самолёта "Белавиа". Воздушное судно направлялось из Киева в Минск, когда пилоту последовало указание от украинцев развернуться без объяснения причин. Диспетчер стал угрожать экипажу и говорил, что в случае неповиновения в воздух будут подняты истребители.

Как позже выяснилось, на такой шаг украинцы пошли в связи с тем, что на борту воздушного судна находился ярый противника "майдана" журналист Армен Мартиросян. Примечательно, что вскоре Мартиросяна всё равно отпустили.

В связи с данным происшествие Белоруссия уже вручила Киеву ноту протеста, а также потребовала возмещения всех финансовых затрат.