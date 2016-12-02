Сегодня, 2 декабря, в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Варшаву глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич и министр обороны Украины Степан Полторак подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Украины.

– Целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между сторонами в оборонной сфере на принципах взаимности, — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Данный договор создаёт правовые основания для расширения украинско-польского сотрудничества в оборонной отрасли. В частности речь идёт о следующих направлениях:

военная связь и информационные системы;

проведение научно-исследовательских работ для нужд Вооружённых сил;

оборонная политика и планирование;

логистическое обеспечение Вооружённых сил, проведение военных инженерно-технических работ;

военная инфраструктура;

разработка, модернизация, изготовление и поставки военного оборудования, сотрудничество в сфере оборонной промышленности;

операции сил специального назначения;

другие направления сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Как отметили в пресс-службе Порошенко, соглашение между Украиной и Польшей будет иметь положительное влияние на обороноспособность государства, развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие Вооружённых сил Украины.