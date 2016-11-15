Погибшие псковские подростки, которые накануне обстреляли авто полицейских, вели трансляцию стрельбы в Periscope. Об этом рассказали сами погибшие 15-летние школьники.

Девятиклассники признались, что три дня прятались в доме в Стругах Красных (в Псковской области).

Девушка рассказала, что поссорилась с матерью. Та не пустила её ночевать к подруге, поэтому школьница убежала из дома. А когда мать нашла беглянку, то избила её на глазах у друзей.

Трагедия в Пскове: В понедельник, 14 ноября, в одном из райцентров Псковской области разыгралась страшная подростковая драма.

Псковские Бонни и Клайд: 15-летние влюбленные раздобыли огнестрельное оружие (они просто взломали сейф с оружием в доме, в котором прятались от родителей), забаррикадировались в жилом доме и открыли стрельбу по полицейским, когда стражи порядка оцепили дом.

Школьники из Пскова: Парень и девушка снимали все на видео и быстро выкладывали его в соцсети. Итог действа трагический – юноша и девушка скончались.

Несколько часов полицейские пытались вести переговоры, чтобы договориться со школьниками. Но в итоге школьники застрелились.

Псковские Бонни и Клайд, страницы в ВК: "Я вас любил, но вы сами не заметили того, как разрушили мою психику и жизнь. Прощайте все и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни и пожалуйста, не бойтесь жить так как хотите или считаете нужным. Жизнь в свое удовольствие - это наилучшая жизнь. Люблю вас", – написали забаррикадировавшиеся подростки на своей страничке.

Школьники из Пскова, полное видео можно посмотреть здесь.

Подростки из Пскова застрелились: Несколько часов подростки вели прямую трансляцию всего происходящего в соцсетях. Они снимали и заваривание лапши, и стрельбу по телевизору и машине полиции.

- Люди, чего вас так мало? - интересовался школьник. - Задавайте вопросы какие-нибудь.

Потом подростки вслух зачитывали вопросы и давали на них ответы.

- Мы сбежали из дома из-за плохих отношений с родителями. Теперь нас нашли менты. Там вон бобик их стоит расстрелянный. У нас есть оружие. Ничего, не волнуйтесь, вам ничего от этого не будет, от того, что вы смотрите трансляцию. А вот нам будет, – говорила девушка пользователям соцсетей.

Финальная сцена прощания звучит так:

- Всем большое спасибо за поддержку, за время, проведенное с нами. Будем скучать безумно. Любим. Прощайте, - произносят ребята.

Псковские школьники застрелились: В какой-то момент начался штурм дома. СОБР применил свето-шумовые гранаты. В СУ СК России по региону отметили, что это был вынужденный шаг, потому что подростки перестали выходить на связь. Когда сотрудники спецподразделений вошли в дом, тела подростков они нашли в одной из комнат, передаёт КП.

- Молодой человек вначале застрелил девушку, - рассказали в ведомстве, - а потом выстрелил в себя.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают, не употребляли ли школьники перед смертью наркотики.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).