Необычное ЧП произошло в посёлке Струги Красные, что в Псковской области. Там двое молодых людей – парень и девушка, из окна частного дома открыли огонь из огнестрельного оружия по стражам порядка.

Известно, что пострадал лишь служебный автомобиль полицейских.

Как передаёт Life.ru, 15-летние Денис М. и Екатерина В. сначала взломали сейф с оружием, который находился в доме, а потом открыли огонь по полицейским.

Сейчас дом с нарушителями окружён. Сотрудниками СОБРа и полиции пытаются вести переговоры с подростками. Те же в свою очередь разместили на своих страницах в Сети странные послания к своим близким.

"Я вас любил, но вы сами не заметили того, как разрушили мою психику и жизнь. Прощайте все и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни и пожалуйста, не бойтесь жить так как хотите или считаете нужным. Жизнь в свое удовольствие - это наилучшая жизнь. Люблю вас", – написали забаррикадировавшиеся подростки.

Как сообщает Интерфакс, полиция приехала к дому, чтобы проверить информацию о пропавшем подростке. По информации агентства, в доме находятся три подростка.