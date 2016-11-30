В подмосковных Химках погибла известная в прошлом хоккеистка Людмила Юрлова. Вместе с мужем и четырёхлетним сыном она задохнулась от угарного газа.

Бывшая одноклубница Людмилы Юрловой по столичному ХК "Октябрь" Алевтина Бычкова рассказала о гибели подруги.

– Удалось дозвониться до родственников, они-то и сообщили о смерти, – рассказывает Metro бывшая одноклубница погибшей Бычкова. – Знаю, что открыто уголовное дело. Вроде бы произошло замыкание в стиральной машине, которое и привело к трагедии. Соседи почувствовали запах гари, после чего вызвали пожарных. Спасатели приехали, вскрыли дверь. Скорая уже не понадобилась. Нелепая смерть, по-другому и не скажешь. Знаю, Людмила с семьёй готовились переехать в двухкомнатную квартиру, улучшить жилищные условия. И вот...

По словам Алевтины, Людмила была хорошим человеком и спортсменом с большой буквы.

– Мы вместе играли в московской команде "Октябрь", куда приглашали лучших, – говорит она. – Вот и Юрлова к нам попала. Играла на позиции полузащитника, выступала за сборную по хоккею с мячом, потом ушла в хоккей с шайбой.