На голову прохожей в Калининском районе с крыши упала сосулька - это первый случай травмирования ледяными глыбами этой осенью. 15 ноября 28-летняя женщина шла по улице Лебедева, около двух часов дня возле дома № 31 и произошел несчастный случай.

Как сообщают СМИ, ушиб был сильным, женщине пришлось вызвать скорую помощь. Диагноз, к счастью, оказался не самым опасным - ушиб теменной области. Но все же амбулаторное обследование женщине потребовалось.

Как сообщало Metro ранее, потепление наступит к вечеру среды, 16 ноября. Температура повысится до 0°С. Это приведет к таянию сугробов на улицах города, дождю с мокрым снегом и гололедице.

Проблемой ледяных глыб озаботились и в ГАТИ. Начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов поручил подчинённым усилить контроль за очисткой кровель нежилых зданий и сооружений от наледи и сосулек, а также прилегающей территории от снега. Как показала проверка, на 10 ноября специалисты инспекции выявили 47 фактов нарушений уборки от наледи и снега.