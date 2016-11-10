10 ноября горожане активно выкладывают в социальные сети фото снежных шапок и ледяных сосулек, которые свисают с крыш жилых домов. Горожане решили устроить свою инспекцию в различных районах города.

- Сегодня из множества районов поступили новости о том, что снег и сосули с крыш не убирают и не сбивают, даже лазером, - пишут в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" горожане, поделившиеся фото. - Будьте аккуратнее, смотрите не только по сторонам, переходя дорогу, но и на тротуарах смотрите наверх.

Всего за пару часов в паблике появились фото сосулек и снега, свисающих с крыш зданий рядом со станцией "Лесная", на улицах Новгородской, Кантемировской, Среднеохтинском проспекте и Сенной площади, Подводника Кузьмина, Новочеркасском проспекте. Список горожане пополняют, прикрепляя фото.

Начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов поручил подчинённым усилить контроль за очисткой кровель нежилых зданий и сооружений от наледи и сосулек, а также прилегающей территории от снега. Как показала проверка, специалисты инспекции выявили 47 фактов нарушений уборки от наледи и снега. Больше всего нарушений зафиксировано в северных районах города – 22 факта. В южных районах выявлено 15, в центральных – 10. Начальник инспекции отметил, что размер штрафа за нарушение сроков очистки крыш от наледи составляет от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.