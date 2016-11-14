Огромные сугробы и сосульки исчезнут с улиц Петербурга к выходным, сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на доктора географических наук, профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

В понедельник, 14 ноября, и во вторник днём ожидается до -4°С, по ночам – до -6°С. По данным синоптика, потепление наступит вечером в среду, 16 ноября. Температура повысится до 0°С.

Это приведет к таянию сугробов на улицах города, дождю с мокрым снегом и гололедице.

Такая погода продлится до выходных, обещают синоптики.

На минувшей неделе город буквально засыпало снегом. Сильные снегопады в Петербурге привели к заторам на дорогах, множеству ДТП и ажиотажу в травмпунктах города.

С городских улиц дорожные службы вывезли 23 тысячи самосвалов снега.