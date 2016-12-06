Новым главным тренером футбольного клуба ЦСКА после отставки Леонида Слуцкого станет белорусский специалист Виктор Гончаренко. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Принципиальное решение (о назначении Гончаренко) принято. Сергей Овчинников и Виктор Онопко, скорее всего, останутся в тренерском штабе команды", – заявил источник.
Предполагается, что 39-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко объявит об уходе из "Уфу" в четверг.
Ранее официальный сайт ЦСКА сообщил о том, что Леонид Слуцкий покинет команду после поединка Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Российский наставник уход в отставку по собственному желанию.