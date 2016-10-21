На звание талисмана чемпионата мира по футболу-2018 претендуют волк, тигр и кот. По мнению букмекеров, фаворитом голосования является амурский тигр. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,3.
Победитель будет объявлен 21 октября 2016 года вечером в прямом эфире передачи «Вечерний Ургант». На представление талисмана в Москву прилетел легендарный футболист Роналдо.
В связи с этим Metro решило вспомнить самых известных зверей-талисманов чемпионатов мира.
Пёсик Страйкер, США-1994
Данный персонаж был придуман компанией Диснея, специализирующейся на выпуске детских художественных фильмов и мультиков.
Петух Футикс, Франция-1998
Неудивительно, что талисманом первенства мира во Франции стал петух. Эта птица украшает футболки сборной и издавна является символом страны.
Леопард Закуми, ЮАР-2010
Сочетание зелёного и жёлтого представляет цвета национальной сборной ЮАР. А имя Закуми было образовано от ZA (международное обозначение ЮАР).
Броненосец Фулеко, Бразилия-2014
Синий, зелёный и жёлтый цвета символизируют государственный флаг Бразилии. А имя Фулеко (Fuleco) образовалось от частей слов «Fu» (Futebol – футбол) и «Leco» (Ecologia – экология).