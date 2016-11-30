Сразу три новых элемента периодической системы Менделеева получили названия в честь городов. Один - в честь российской столицы. Элемент под номером 115 получил название "Московий" - Мс - в честь открывших его ученых из подмосковной Дубны.

Как сообщается на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии, 113 элемент стал "Нихонием" (Nh) - в честь японского города Нихон, где ученые открыли новый сверхтяжелый элемент.

117 элемент назвали "Теннессин" (Ts) - в штате Теннесси находится национальная лаборатория Министерства энергетики США Ок-Ридж.

Еще один новый элемент под номером 118 "родом" из России. Его назвали "Оганесон" - в честь академика РАН Юрия Оганесяна.

