Матч Россия – Канада 8 ноября, трансляция которого шла рано утром по московскому времени, завершился трудовой победой российских хоккеистов.

Россия – Канада, суперсерия-2016

Молодёжная сборная России по хоккею смогла одержать волевую победу в первом матче суперсерии с канадскими сборными. В стартовом поединке подопечные Валерия Брагина обыграли на выезде команду WHL, теперь ей предстоит вновь "скрестить клюшки" с этой же командой.

Стартовый матч получился очень сложным для россиян. Канадцы, хоть и пропускали первыми, неизменно догоняли гостей. К счастью, в овертайме победу российской дружине принёс Денис Алексеев.

Суперсерия Россия – Канада, общие сведения

В рамках суперсерии сборная России сыграет с тремя сильнейшими канадскими молодёжными лигами – Западной, Онтарио и Квебека. Традиционно это считается подготовкой к чемпионату мира среди молодёжных команд, в котором российские хоккеисты будут одними из главных фаворитов – наряду с канадцами.

Суперсерия Россия – Канада, трансляция

Показывать матчи суперсерии в Канаде будет телеканал "Матч ТВ". Первую игру федеральный канал покажет в записи, трансляцию можно будет посмотреть в 12:35 по мск.

Суперсерия Россия – Канада, прогноз

В последние годы, как правило, в суперсериях победу одерживают молодые канадские хоккеисты, однако команда Валерия Брагина зарекомендовала себя бойцовским характером, умением давать борьбу на площадке.