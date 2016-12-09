Накануне, 8 декабря, Владимир Путин побывал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Именно там президент выразил недоумение постановлением Липецкого суда. Дело в том, что местный судья привлёк бизнесмена Василия Урываева к ответственности за... обращение в прокуратуру.

Портал Gorod48‎ заполучил то самое постановление. В документе написано, что мировому судье Добровского судебного участка поступило заявление о привлечении Василия Урываева к уголовной ответственности "по факту нанесения потерпевшему оскорблений и распространения в отношении него клеветы 29.05.2009 года путём написания заявления в прокуратуру Липецкой области".

Президент России даже лично зачитал часть постановления судьи Екатерины Геворкян.

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"Написано: "Такой-то (фамилия) совершил преступление путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру". У меня от таких вещей, когда смотрю, просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?" – сказал Путин. И тут же поручил генпрокурору и председателю Верховного суда разобраться в ситуации.

В постановлении от 17 августа 2009 года указано, что заявление от Саймона Шекилса (гражданин Великобритании, который был соседом Урываева по земельному участку в селе Капитанщино), принято к производству, и Урываев вызывается в судебный участок для ознакомления с материалами уголовного дела.

Выяснилось, что документ в редакцию принёс сам Урываев. А его супруга письменно пожаловалась Владимиру Путину.

Теперь в запутанном деле поручено разобраться квалификационной коллегии судей Липецкой области. Её выводы нам предстоит узнать в ближайшее время. А пока известно лишь то, что Василия Урываева по делу о клевете уже оправдали. Но, как заявила его супруга, началось уголовное преследование их сына Романа, которого осудили за развратные действия в отношении подростка. По мнению матери, вина Романа не была доказана, пишет Lenta.ru.