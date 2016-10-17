На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена утром в понедельник, 17 октября, произошёл сбой в движении поездов. Очевидцы отмечали, что приходилось дольше обычного ждать поезда на участке от станции "Котельники" до "Октябрьского поля". Интервалы движения между составами доходили до 10 минут.

Что случилось в метро на Таганско-Краснопресненской линии сейчас: Как рассказали Metro на горячей линии столичной подземки, движение поездов на "фиолетовой" линии было изменено из-за проверки одного из поездов на неисправность.

"Проверка была обычной. Такое иногда приходится делать. Но поскольку время утреннее, эти интервалы отразились на потоке пассажиров. Чем меньше интервалы, тем больше задержка по линии получается. Сейчас интервалы движения поездов там штатные", – уточнили в пресс-службе столичного метро.