6 декабря ФСБ и Росгвардия провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были проведены обыски по более двадцати адресам.

В ходе операции сотрудниками ФСБ была изъята экстремистская литература, а также электронные носители с информацией, передаёт RenTV.

Обыски проходили в Москве и Подмосковье. Более 25 человек задержали по подозрению в экстремизме.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в конце ноября в России были задержаны 12 мигрантов из Афганистана. Как выяснили сотрудники ФСБ, из этой страны был налажен транзит нелегальных переселенцев в Европу. Сейчас задержанных проверяют на причастность к запрещённым в России группировкам.