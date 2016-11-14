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 Опубликовано : Сегодня 13:54

Сотрудники фонда "Старость в радость" рассказали Metro о своей работе

  • Зинаида Мишина

"Старость в радость" меняет сознание

Сотрудники фонда "Старость в радость" рассказали Metro о своей работе

Главное отличие наших домов престарелых от тех, что в Германии, США или Израиле, – стандарты ухода. За рубежом они прописаны законодательно. В России нет. Многочисленные нормативы, которые действуют ещё с советских времён, касаются материально-технической базы, но не вопросов: можно ли кормить старика лёжа, нужно ли выводить гулять человека, не подающего признаков сознания.

– Наша основная проблема в том, что за всеми тряпками, тарелками сотрудники не видят личности дедушек и бабушек, – говорит координатор направления «Арт-терапия и досуг» Анна Рулько. – А мы пытаемся донести до них и чиновников, что жизнь в доме престарелых не кончается, что любой лежачий старик нуждается в общении, развлечении. Конечно, до этого далеко, поэтому фонд занимается колясками, ремонтом, дополнительным персоналом, которого всегда не хватает.

Примеров, когда для пожилых людей созданы все условия полноценной жизни, достаточно. Например, в Голландии существует дом престарелых в виде целой деревни – Хогвей. Здесь есть магазинчики, кафе и кинотеатр. На 150 жителей деревни 240 человек персонала, они готовят старикам еду, моют их, одевают, развлекают.  Здесь никто не носит белых халатов, только повседневную одежду. 

В израильских домах престарелых лежачих утром усаживают в кресла и вывозят из комнаты. Они едят не в кровати, а в столовой, участвуют во всех мероприятиях, а не лежат в комнате, годами общаясь только с соседями по палате. 

– Стандарты необходимы не только для пожилых людей, но и для сотрудников, – считает координатор социальных и медиапрограмм фонда Ольга Маркушева. – Так можно оценить качество труда, дать человеку направление для развития, обучения. Нужно, чтобы они понимали, что их задача не в том, чтобы попы были чистыми, а чтобы бабушки и дедушки, несмотря на ограничения и всю сложность своего положения, чувствовали себя людьми. 

Проживание в зарубежных домах престарелых дорогое. В США многие всю жизнь отчисляют 3–5% от зарплаты в специальный фонд, который позволит заплатить 100 тысяч долларов за само переселение в дом престарелых, а затем платить за проживание по 3–4 тысячи ежемесячно. В гамбургском доме престарелых «Резиденция Роз» месяц пребывания стоит 3 тыс. евро, треть оплачивает страховка, остальное покрывается из пенсии или родственниками.

– У нас нужно начинать с медицинских стандартов, – продолжает Ольга, – определить количество переворачиваний лежачих, обеспечить дома престарелых специальными матрасами, средствами гигиены, медицинскими препаратами. Это основы. Понятно, что цена вопроса увеличится, но это не должно упасть на плечи пожилых людей, тем более из глубинки. Поэтому появляются такие фонды. Наша задача – привлечь внимание к этой проблеме не только государства, но и общества. И если мы хотя бы чуть-чуть будем помогать, то, возможно, вообще избавимся от таких проблем. 

Эксперт

Мы хотим изменить систему

Работа фонда ведётся в двух направлениях. Первое – это  организация досуга, уютные комнаты, ремонт, волонтёрская помощь здесь и сейчас.  С другой стороны,  мы хотим изменить саму систему. Дома престарелых все разные, в одном чистота и красота, а в другом старики годами не выходят из палаты. 

Нужно ввести шкалу оценки состояния здоровья пожилого человека, минимальные стандарты ухода, необходимо ввести должности специалистов по уходу, заниматься их обучением. И последнее – в систему оценки учреждения должен войти сам уход.

Елизавета Олескина,  руководитель фонда "Старость в радость"

Воспоминания волонтёров

Самая первая поездка была самой тяжёлой. Мало того что встать пришлось в пять утра, дом престарелых встретил нас совершенно жутчайшим запахом... Вторым потрясением был ужасный крик. В длинном, тоскливом коридоре стояла тётя и орала на маленькую сухонькую бабушку что-то вроде: «Я тебе давала вчера полотенце, что ты ко мне всё ходишь и ходишь, сколько можно уже!» Бабушка молча прижимала несчастное полотенце сухонькими руками ко впалой груди, а по морщинистым щекам текли слёзы. Не буду писать, в каких растрёпанных чувствах я возвращалась домой. Потом, когда я рассказывала эту историю другой девочке-волонтёру, она очень удивлялась: «И как же ты вообще стала после всего этого с нами ездить-то?!» Ну как, вот как-то стала.

Елена Мартин, фотограф, 40 лет

Я попала к ребятам в 2009 году, когда это был ещё не фонд, а такая группа энтузиастов, которые ездили в дома престарелых. Одна моя знакомая выложила в Сеть фотографии одиноких старичков, которые хотели переписываться. Мне их стало так жалко, они были очень грустные, и я стала писать одной бабушке. Через несколько месяцев съездила к ней в гости. Она жила в доме престарелых Нижегородской области. Мы тогда с ней очень хорошо поговорили, попели песни. Вскоре она умерла от рака, но успела порадоваться нашей переписке. Сейчас я переписываюсь и даже перезваниваюсь с некоторыми бабушками и дедушками уже из других домов престарелых и, конечно, по возможности приезжаю к ним.

Полина Федотова,  PR-менеджер, 25 лет

Забота. Стариков в интернатах к жизни возвращают няни

Пару лет назад «Старость в радость» стал нанимать для бабушек-дедушек  дополнительных помощников по уходу. 

– Если в доме престарелых по штату две-три санитарки на 50 лежачих, обеспечить индивидуальный подход к старикам почти нереально, – считает соучредитель фонда Алла Романовская. – Вот и получается, что на них ложится непосильная задача, а старики остаются без должного ухода и внимания. Санитарочке надо всем перестелить, всех покормить, вымыть палаты, снова покормить... и так по кругу. Поэтому едят бабушки-дедушки быстро и лёжа, долго ждут смены подгузника. Что уж говорить про реабилитацию, если посадить на коляску и вывезти из палаты в холл при таком раскладе кажется чем-то нереальным. 

Из-за этого старики годами не бывают на улице, многие перестают разговаривать и лежат, отвернувшись лицом к стене. Персоналу кажется, что они уже не соображают, а на самом деле с ними просто никто не разговаривает.

Сейчас фонд оплачивает работу 120 нянечек, музыкантов, культработников. В одном из домов престарелых функционирует гончарная мастерская, куда санитарки на колясках привозят тех, кто сам не может ходить. На поддержание этих условий уходит более 3 миллионов рублей в месяц. Деньги не малые, но и результат есть. За два года работы дополнительных сотрудников в домах престарелых и лежачих отделениях снизилась смертность, старики стали больше радоваться жизни. 

– Сначала они говорят: не надо нам ничего, мы старые, больные, ничего не хотим, – добавила Алла. – Приходится уговаривать их попробовать начать с самого простого – наклеить аппликацию, слепить фигурку из пластилина. И очень важно – показать соседям, что получилось. Тогда человек, который не верил в себя и всё считал ерундой, видит, что ему удаётся что-то, он справился, он молодец. И занятия обретают смысл. 

Ряды волонтёров фонда «Старость в радость» пополняют российские звёзды. Старикам из домов престарелых безумно приятно, когда их навещают. А когда к ним приезжают знаменитости, для них это становится настоящим праздником и событием, которое они запомнят надолго

Родион и Лиза. Для бабушек и дедушек.

Во всех своих поездках в дома престарелых Родион Газманов и Лиза Арзамасова поют для стариков, общаются с ними и делают фотографии на память. 

все фото - Елена Мартин

все фото - Елена Мартин

Инна Маликова. Спеть и поиграть 

Артистка Инна Маликова начинающий бабушколюб, но перспективный. В Вышний Волочёк она приезжала с волонтёрами, которые научили бабушек и дедушек делать красивые цветы.

Сотрудники фонда "Старость в радость" рассказали Metro о своей работе

Андрей Чернышов. На долгую память

Одна из подопечных фонда «Старость в радость» в свой день рождения получила открытку от актёра Андрея Чернышева. Бабушколюбы уже не первый раз устраивают подобный сюрприз обитателям домов престарелых. До этого открытку в интернат отправляла актриса Ксения Лукьянчикова. 

Сотрудники фонда "Старость в радость" рассказали Metro о своей работе

Алёна Хмельницкая и Дарья Фекленко. Ради красоты

Актрисы запустили в фонде новую акцию. Алёна и Дарья первыми пригласили парикмахеров и мастеров маникюра в дом престарелых, чтобы устроить бабушкам подарок на 8 Марта. Старичкам эта акция очень понравилась, причёски подняли им настроение. А ещё красивые бабушки очень порадовали дедушек. Сейчас в таких поездках участвуют не только Алёна и Дарья, но уже и другие звёзды.

Сотрудники фонда "Старость в радость" рассказали Metro о своей работе

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