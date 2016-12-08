Если вам всё ещё нужно доказательство того, что питомец – это отражение хозяина, вот вам наглядный пример.

Чудная парочка из Нью-Йорка, Тофер Брофи и его пёс Розенберг, фотографируются в одинаковых образах, после чего делятся результатами творчества в Instagram. Как уверяет Тофер, его пёс обожает наряжаться, а также обладает «удивительным» чувством юмора.

«Розенберг появился в моей жизни два года назад, когда у меня было трудное время. И именно он научил меня быть счастливым. Взять собаку было лучшим решением в жизни», – говорит Тофер Брофи, отмечая, что ему нравится считать себя «собачьим папашей».