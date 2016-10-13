В переписке начальника избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты журналисты отыскали высказывания с похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Электронную переписку Подесты раннее выложил в Сеть сайт WikiLeaks.

Оказывается, на закрытых мероприятиях экс-госсекретарь США заявляла, что с Путиным "всегда интересно", сообщает телеканал Fox News.

На встрече в компании Sanford Bernstein она назвала его "занимательным и очень интересным собеседником".

"Ты никогда не можешь быть до конца уверен, что он сделает или скажет дальше. Он всегда ревностно защищает и продвигает интересы матери-России. Так что у нас с ним бывали интересные случаи", – приводит телеканал слова Хиллари Клинтон.

За что ещё Клинтон хвалит Путина?

Клинтон вспомнила, как три года назад беседовала с Путиным в его резиденции в Подмосковье. Тогда наш президент перечислял проблемы, которые создаёт американская политика. В ответ дама заявила, что у нее с Путиным есть "кое-что общее". Например, желание защищать дикую природу, в частности тигров.

"Вдруг он выпрямился, глаза большие, и произнес: "Вы беспокоитесь о тиграх?", – вспоминает Клинтон.

Она утверждает, что после этого Путин повёл её показывать огромную российскую карту с отмеченными на ней ареалами обитания тигров, тюленей и китов. "Это было что-то", – заключила Клинтон.

Кстати, сейчас Хиллари Клинтон ругает Дональда Трампа за его якобы "любовь к России", хотя пару лет назад сама провозглашала такую любовь и открыто заявляла, что ей нужны "позитивные отношения" с Москвой.

Между тем, обнародована лишь пятая часть писем Джона Подесты.