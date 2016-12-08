Личность погибшего пешехода устанавливается. По словам очевидцев, вечером 8 декабря напротив дома 10 по улице Маршала Казакова в Кировском районе города легковая машина сбила женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

- На Маршала Казакова, 10 "ВАЗ-2109" на регулируемом пешеходном переходе сбил неизвестную женщину, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург". - Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Движение на данном участке было перекрыто для транспорта - объезжали по тротуару. Ближе к вечеру, после 20-30, ограничение было снято, однако на данном участке образовалась пробка - скорость авто составляет 5-7 км/ч.

Обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом на Маршала Казакова уточняют правоохранительные органы.