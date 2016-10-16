Министерская встреча по Сирии в "узком формате" состоялась 15 октября в швейцарской Лозанне.

В переговорах приняли участие представители России, США, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Ирака, Иордании. Кроме того, на встрече присутствовал специальный посланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Российскую сторону на встрече представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщили в министерстве, все участники встречи подтвердили приверженность сохранению Сирии "в качестве целостного, независимого и светского государства, в котором будущее своей страны определят сами сирийцы в ходе инклюзивного политического диалога".

Российская сторона также подчеркнула, что залогом восстановления и успешной реализации режима прекращения огня является отмежевание отрядов "умеренной" оппозиции от террористических группировок.

"Потребуется соответствующая работа всех участников встречи с присутствующими в Сирии силами. При этом необходимо понимать, что операции против террористов будут продолжены", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как пишет агенство Рейтер, госсекретарь США Джон Керри после завершения встречи заявил, что переговоры по Сирии в Лозанне были "очень искренними", отметив при этом, что участники столкнулись с определенными "трудными, напряженными моментами".