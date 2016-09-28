Мужская сборная России по мини-футболу обыграла команду Ирана и вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Колумбии.

Встреча 1/2 финала, которая прошла в Медельине, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе сборной России голами отметились Дмитрий Лысков (14-я минута), Сергей Абрамов (23), Владислав Шаяхметов (30) и Иван Чишкала (40).

В финале команда Сергея Скоровича встретится с победителем матча Аргентина – Португалия, который состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.