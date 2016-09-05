В Москве клиент Сбербанка обнаружила в полученных из банкомата купюрах странные банкноты.

Как пишет bfm.ru, Елена Федонина сняла 50 тысяч рублей в основном крупными купюрами, 35 из которых сразу отдала своей знакомой. И через день обнаружила, что одна 5000-я купюра в её кошельке на самом деле склеена из трёх частей, одна из которых от 100-рублёвки. Позднее в сумме, которую она передала знакомой, была обнаружена вторая подобная купюра.

Как сообщает пресс-служба "Сбербанка" Metro, речь, по всей видимости, "идёт о купюре, которая склеена из частей подлинных купюр. По правилам Банка России такая купюра подлежит 100% возмещению".

Также отмечается, что сообщения, касающиеся получения в банкомате Сбербанка повреждённой наличности, требуют особого внимания. По каждому подобному инциденту банк готов производить детальные разбирательства, учитывая теоретическую возможность технических сбоев в работе оборудования.

– Мы просим клиентов быть внимательными при получении денежных средств в банкомате, пересчитывать и проверять купюры непосредственно у банкомата, – отметили в пресс-службе. – В случае обнаружения частично повреждённой купюры необходимо сразу обращаться в колл-центр банка, предварительно зафиксировав номер банкомата и время операции.