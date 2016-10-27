Сапсан № 778, следовавший из Москвы в Петербург, в 22:21 застрял в Новгородской области, на станции Мстинский мост. Главная причина - корка льда, образовавшаяся на рельсах из-за оттепели после выпавшего снега.

В Сапсане № 778 было около 500 пассажиров. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вначале они услышали хлопок в составе, затем несколько раз выключали свет. Чуть позже отключили отопление, когда поезд остановился в лесу. О причине происходящего пассажирам сообщили не сразу. Однако позднее раздали конверты с заявкой о претензии и возврате денег.

Как сообщает пресс-служба РЖД Октябрьской железной дороги, к месту остановки выслали резервный сапсан и вспомогательный локомотив, который должен был оттащить застрявший поезд к Малой Вишере. К тому же выслали три автобуса, чтобы развести пассажиров к местам жительства. По сообщению очевидцев, высаживать из поезда их начали около 1:20. Пассажиры должны были приехать в Санкт-Петербург в 23:45, однако опоздание составило не меньше трех часов.

Чуть больше месяца назад в том же районе, под станцией Окуловка в Новгородской области, «под колеса» скоростному поезду попал лось. Животное, к сожалению, пострадало, однако на движении поезда это почти никак не сказалось. Состав остановили, чтобы проверить, есть ли повреждения, затем он отправился далее. Опоздание составило не более 15 минут.