Отношения Джорджии Дэвис - получившей звание самого толстого подростка Великобритании в 2008 году - и ее молодого человека Мэттью разрушило похудение, сообщает Mirror.

Известно, что парень Дэвис работает уборщиком в спортзале. Друзья пары заявляют, что его расстраивало то, что Джорджия - для которой это уже девятый серьёзный роман - была больше сосредоточена на потере веса, нежели на построении крепких с ним отношений.

В 2008 году вес Дэвис составлял 381 кг, сегодня она весит на 130 кг меньше - 250 кг.

Также друзья Джорджии рассказали изданию, что ее отношения с Мэттью никогда нельзя было назвать идеальными из-за большой разницы в возрасте - молодой человек был в два раза старше своей возлюбленной.

Ни Дэвис, ни ее парень не стали комментировать свой разрыв. Джорджия лишь оставила в своём Facebook короткий пост: "Вот ещё одни отношения завершились".