21 октября самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж

Юнус, расположенной в южной части города Мосул, заявил в ходе брифинга генерал-лейтенант Сергей Рудской.

В Минобороны подчеркнули, что внимательно следят за обстановкой в районе Мосула. Согласно заявлению ведомства, заметных успехов коалиции по освобождению этого города от террористов запрещённой в России группировки ИГИЛ не наблюдается.

"В то же время имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции, возглавляемой США по жилым кварталам, школам и другим зданиям гражданской инфраструктуры как в самом Мосуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава", - отметил Рудской.

По данным Минобороны, только за последние трое суток жертвами авианалётов коалиции стали более 60 мирных жителей, в том числе дети. Ранения получили свыше 200 человек.

Отмечается, что спецоперация коалиции, возглавляемой США, вынуждает боевиков перемещаться с территории Ирака в Сирию.