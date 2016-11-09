За феноменальным прорывом Трампа Metro следило в резиденции посла США в Москве.

На вопросы корреспондента Metro ответил директор центра Карнеги, Дмитрий Тренин.

– Никто не ожидал, что Трамп обойдёт Клинтон, почему так получилось?

– Ещё Брексит показал, что опросы недостаточно реально оценивают состояние общественного мнения.

Сыграло свою роль мнение молчаливого большинства, которое свой голос использует лишь в самый последний, решающий момент.

– Поддержка у Клинтон оказалась меньше потому, что американцы не готовы доверить кресло президента женщине?

– Не думаю, половой признак здесь не сыграл особую роль. Клинтон находилась в кругах, близких к истеблишменту, на протяжении 25 лет. Она не новый кандидат для американцев. И её проигрыш – это поражение элит.

– Как будут складываться отношения Трампа-президента с Москвой?

– Наверняка никто не может сказать. Но исходя из того, что он заявлял, Трамп настроен начать жесткий, но прямой диалог с Москвой. Это не значит, что он станет лучшим другом Путина и сдаст американские позиции на Украине или в Сирии. Но это значит, что он будет разговаривать, как это принято в бизнесе. Не с позиции "ангелов и демонов", а с других, более приемлемых для России позиций.

Напомним, лидерство Трампа стало неожиданностью для многих.

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