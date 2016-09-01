Сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин встретился с учащимися гимназии №2 в городе Владивосток и рассказал о качествах, которыми должен обладать настоящий лидер.

– Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех. Как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции хорошо, зазнайство плохо, — приводит слова президента РИА Новости.

Путин в целом положительно оценил систему воспитания лидерских качеств, действующую в учебном заведении. И подчеркнул, что учиться необходимо постоянно, всю жизнь.

На вопрос одного из школьников, каково это — руководить страной в течение множества лет, — Путин ответил, что "это люди определяют на выборах, приходят и голосуют".

Напомним, что гимназия № 2 была основана во Владивостоке в 1990 году. А в 2016 году она вошла в число 11 пилотных учебных заведений по развитию "Российского движения школьников".