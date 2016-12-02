На улице Пограничника Гарькавого 2 декабря ночью произошла драка. По данным очевидцев, в ней участвовало не меньше шести человек, в руках одного был пистолет, у другого - нож. О случившемся очевидцы сообщили в полицию.

Как сообщает "Фонтанка", начавшуюся драку до приезда сотрудников МВД попытались разнять проходившие мимо участковые. Но в результате погони за одним из участников потасовки сотрудники правоохранительных органов "наткнулись" на нож.

На место происшествия выехали полицейские. Как выяснили сотрудники МВД, пострадавшие были и среди дерущихся. Один из них - 31-летний уроженец Краснодарского края, в него попала пуля по касательной. 28-летний петербуржец получил ножевое ранение.

В итоге, четверо пострадавших (двое -дерущихся, двое - полицейских) были доставлены в больницу. По делу ведется проверка.