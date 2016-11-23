Трагедия в Псковской области произошла всего девять дней назад, но уже сегодня неизвестные выложили в социальные сети фотографии подростков, которые, как предполагает следствие, покончили с собой.

На снимках видно, как школьница лежит на диване с простреленной головой, а юноша — на полу возле своей возлюбленной, пишет RenTV.

Напомним, 14 ноября школьники транслировали в Интернет видео, на котором они выпивали, курили, после чего открыли огонь по машине полицейских, которые приехали к дому в поисках детей. С подростками сотрудники СОБРа вели переговоры, те же сначала и не думали сдаваться. После чего, как заявляют в полиции, покончили с собой.

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Следователи по-прежнему пытаются разобраться, что именно произошло в злополучном доме в посёлке Красные Струги.

"Есть разные версии, отрабатываем, – говорил ранее Metro руководитель пресс-службы СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов. – Сейчас пытаемся разобраться, наступила ли смерть в результате самостоятельных действий подростков, или один убил другого, после чего совершил действия по уходу из жизни".

Также Доброхотов сообщил, что в результате следственных действий выяснилось – подростки погибли в результате выстрелов из ружья, которого не было у тех, кто штурмовал дом.