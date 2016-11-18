Знакомый Ольги Муравьёвой, мамы погибшего в Псковской области подростка Дениса, рассказал Metro, что потерявшая сына женщина сделала бы всё, чтобы не допустить трагедии.

– Конкретно про Дениса я ничего сказать не могу, – говорит Metro Владимир Семёнов. – Я видел его однажды, пять лет назад. Первое впечатление – общительный, вежливый, маму слушается. А вот маму его я знаю очень давно и хорошо, тесно с ней общались. Приятная, милая, отзывчивая девушка, всегда поможет, если к ней обратиться. Очень любит своих детей и готова для них последнее отдать. Я не знаю, что там про неё или Дениса говорят, но знаю точно, что она сделала бы всё возможное и невозможное, чтобы этого не произошло. И в самоубийство детей я не верю. Видел их видео, в котором они сами сказали, что у них нет никакого оружия, даже ножей.

Видео штурма дома с подростками из Пскова попало в Сеть

Владимир отметил, что со своим первым мужем Ольга развелась, потом переехала жить в другой город, и вышла уже там замуж.

– Как-то встретил её, она с ребёнком приезжала обратно, пообщались. Сказала, всё хорошо у неё в Пскове, семья. На неё посмотреть тогда – довольный человек, мама троих детей. Обрела своё женское счастье.

"Ты ушёл из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи, родной сынок, ты наша боль и рана, память о тебе храним в сердцах... Я безумно по тебе скучаю... Нам ужасно тебя не хватает", – написала мама Дениса Муравьёва у себя на страничке во Vkontakte.

Следователи по-прежнему пытаются разобраться, что именно произошло в злополучном доме в посёлке Красные Струги.

– Есть разные версии, отрабатываем, – сообщил Metro руководитель пресс-службы СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов. – Сейчас пытаемся разобраться, наступила ли смерть в результате самостоятельных действий подростков, или один убил другого, после чего совершил действия по уходу из жизни.

Также Доброхотов сообщил, что в результате следственных действий выяснилось – подростки погибли в результате выстрелов из ружья, которого не было у тех, кто штурмовал дом.

– Оружие полицейских проверили, оно не применялось, – говорит Доброхотов. – Уже на следующие сутки появились предварительные результаты медицинского исследования, которое было проведено судебно-медицинским экспертом в присутствии следователя в морге. Оба подростка получили телесные повреждения из оружия, которое не находится на вооружении сотрудников полиции, входивших в дом. Это было огнестрельное гладкоствольное охотничье оружие, которое было возле одного из подростков.

По истечении первых суток следователи завершили работу на месте происшествия, тщательнейшим образом осмотрев жилище и обследовав прилегающую территорию с целью фиксации обстановки и поиска улик. По результатам проведения данного следственного действия было изъято два охотничьих ружья, травматический пистолет, около сотни боеприпасов к ним, а также гильзы и другие предметы.

Псковские школьники, 15-летние Денис Муравьев и Катя Власова, 14 ноября забаррикадировались в доме под Псковом. Оба находились на втором этаже дома в посёлке и вели прямую трансляцию происходящих событий в Интернете.

В какой-то момент они поддались на уговоры представителей "Росгвардии" и выбросили оружие в окно, после чего видео оборвалось.

В связи с этим у многих возник вопрос, почему после этого пошёл штурм дома, если у подростков не было заложников. Позже выяснилось, что причиной для штурма стал тот факт, что подростки перестали выходить на связь.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уже заявила, что просит местного прокурора разобраться, почему с детьми, которые забаррикадировались в доме, не общались психологи.