Амдерма стоит на берегу Карского моря. Заброшенные здания, проломленные крыши, ржавые конструкции. Когда-то это был перспективный посёлок, в котором кипела жизнь. Сейчас из десяти тысяч жителей осталось 400 человек.

Амдерма - полярная Припять

Разрушенный арктический посёлок сравнивают с Припятью. Только из украинского города люди бежали из-за аварии на Чернобыльской АЭС, а в Ненецком автономном округе, где находится Амдерма, не случалось катастроф. В посёлке просто нет работы.

Когда-то здесь стоял авиационный полк, работали полярные лаборатории, предприятие по добыче минерала флюорита, который использовался в металлургии и химической промышленности. Со всего СССР в Амдерму ехали люди за романтикой и высокими северными зарплатами.

– В 90-х, когда Советский Союз развалился, из Амдермы вывели военный гарнизон, в посёлке ликвидировали комплексную мерзлотную лабораторию, нефтегазоразведочную экспедицию, закрыли предприятия, – рассказывает Metro Лариса Черногал, она родилась и выросла в Амдерме. – Мои родители развелись, и мы с мамой перебрались в Вологодскую область. В результате уехали почти все. Посёлок за 25 лет пришёл в упадок. Я знаю, что в Припять возят экскурсии. И у нас можно было бы так зарабатывать, любителям острых ощущений есть на что посмотреть.

Встретить белого медведя

В арктической Амдерме можно не только посмотреть на последствия разрушения, но и встретить белого медведя. Полярные хищники заходили сюда всегда. А теперь, когда посёлок совсем пустой, медведя можно встретить в любое время года.

– Когда я ещё в школе училась, они иногда ходили по дворам, – рассказывает Лариса Черногал. – Мы, если замечали зверя, бежали в ближайший подъезд или забирались на крышу сарая. Ждали, пока уйдёт. Недавно у меня в Амдерме умер отец. Я сразу же прилетела. Тело отца находилось дома. И я не могла его похоронить, потому что было не выйти: под окнами двое суток дежурил... медведь. Только когда он ушёл, мы поехали на кладбище.

Этим летом местные жители занимались тем, что пугали очередного незваного гостя. Но медведь никого не тронул, в августе сам ушёл в тундру.

Ветер перемен

В Амдерме работает дизельная электростанция, она отапливает «живой» квартал: школу, детский сад, администрацию, жилые дома. Дизель обходится очень дорого, поскольку доставляют его в посёлок только по воде во время навигации. Топливо экономят.

Сейчас в самом северном и ветреном посёлке Ненецкого автономного округа строят ветродизельный комплекс. Уже три ветряка установлены, четвёртый монтируют. Местные жители и руководство округа связывают с этими гигантами большие надежды. Если ветряки начнут работать в полную силу, в посёлке не будет перебоев с электричеством. Появятся новые рабочие места, а шум генераторов отпугнёт белых медведей.

Самый дорогой город. Каждый ученик обходится в миллион

В поселковый детский сад ходят 15 детей, каждый из них бюджету обходится в 866 680 рублей. В средней школе когда-то было по четыре-пять классов в каждой параллели, сейчас учатся 29 человек. По данным администрации Ненецкого автономного округа, на одного школьника в Амдерме тратят 1 181 879 рублей в год (для сравнения: в Петербурге эта сумма составляет 60 тыс. рублей).

– Мой сын учится в третьем классе, – рассказывает Metro местная жительница Наталья Приказчикова. – Он единственный ученик в своей параллели. Знаю, что обходится бюджету в кругленькую сумму. Но ведь не наша семья в этом виновата! Не мы же развалили Амдерму.

400 местных жителей, которые не хотят отсюда уезжать, держатся за высокие зарплаты. Например, воспитательница в детском саду зарабатывает около 70 тыс. рублей, учителя – больше.

Амдерма вряд ли исчезнет, поскольку находится в пограничной зоне. Здесь постоянно будут поддерживать жизнь. Недавно провели капитальный ремонт аэропорта, сейчас возводят ветряки.

– Лет через 15 на месте развалившихся домов построят новые, откроют предприятия, вернут военных в гарнизон, – мечтает Наталья Приказчикова. – Самолёты будут летать чаще, мы вспомним вкус свежего молока и сметаны. И наконец-то перестанем покупать в магазинах просроченные продукты.

Факты

Посёлок Амдерма был построен в 1933 году.

• Расстояние до окружного центра – города Нарьян-Мара – составляет 420 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 270 км в городе Воркуте.

• Сюда можно долететь на самолёте или вертолёте. Продукты в посёлок доставляют два раза в месяц.