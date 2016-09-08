Петербургские художники-авангардисты во второй раз провели аукцион-перформанс "Искусство за бухло".

На этот раз самым дорогим лотом на открытых торгах стала картина "Шнур на лабутенах-нах", которую художница Ирина Романовская нарисовала грудью.

Необычный аукцион прошёл 7 сентября в одном из баров в центре Петербурга. Перед началом торгов работы развесили на стенах заведения, а рядом с каждой разместили своеобразный "ценник" - табличку с названием алкогольного напитка, который станет валютой для данного произведения искусства (стоимость бутылки также указали на "ценнике").

Картины продавали за виски, португальский портвейн, сухое чилийское вино, водку и так далее. Гостей встречала "главная Фрида" Петербурга Катарина Маквиц (организатор фестиваля двойников мексиканской художницы), а торги вёл известный писатель Илья Стогов.

- Понравившееся произведение искусства можно, грубо говоря, купить за бутылку, - рассказал гостям организатор акции Владимир Гарде, - Но на самом деле, "Искусство за бухло" - это не настоящий аукцион, а трэш-перформанс, то есть акт искусства, и все, кто тут присутствует - его участники, они поймут это позже.

Как рассказал Гарде, идея создания перформанса родилась у него, когда он в очередной раз столкнулся с одной из главных проблем современного художника: нежеланием

людей платить за картины деньги.

- Обычно люди с легкостью тратятся на алкоголь, а картины для них кажутся чем-то очень дорогим, хотя цены не сильно отличаются - сказал он, - Именно это и привело нас к мысли организовать "Искусство за бухло".

- У аукциона есть свои правила: "одна картина - одно бухло", то есть "валюту" менять нельзя, - объявил Гарде, - второе правило; за бухло только оригиналы, никаких копий, третье - шаг аукциона один "дринк", т.е. средняя цена выпивки в баре 250 рублей. Покупку оплачивают по товарному чеку в баре.

В акции участвовали 24 художника-авангардиста, многие представили на торги сразу несколько работ. Так, петербургский автор Андрей Сикорский подготовил для акции сразу три картины из своего популярного цикла "Коты великих людей". В обмен на горячительные напитки можно было приобрести "Чёрного квадратного кота Малевича", "Кота Анри Руссо" и полотно "Где спрятан кот на картине Ван Гога".

Среди других известных авторов на трэш-перформансе свои картины представили авангардист Геннадий Зубков (ученик Владимира Стерлигова, также известный как «внучатый ученик» Казимира Малевича), авангардист и звезда "фестиваля коммуналок" Алексей Кирьянов, известный арт-деятель из Липецка Сергей Бугровский и другие.

Несмотря на громкие для мира петербургского авангарда имена, самой дорогой картиной, проданной на торгах, стала работа Ирины Романовской "Шнур на лабутенах-нах". Она ушла с молотка за 25 бутылок лимонной водки, или 50 тысяч рублей в пересчёте на деньги.

- Итак, бумага, гуашь, грудь художницы, Шнур, стартовая цена - бутылка лимонной водки за две тысячи рублей, - объявил лот Илья Стогов, - Кто даст больше?!

За портрет лидера группировки "Ленинград" боролись сразу несколько покупателей, ставки росли быстро и, наконец, взлетели до 25 бутылок. Картина досталась коллекционеру из Петербурга Оксане.

- Я собираю картины и сюда пришла именно за этой работой, - рассказала Metro девушка,- Я готова была за неё бороться и могла поднять цену и выше.

По словам Оксаны, на аукционе она лично познакомилась с художницей и теперь будет покупать у неё картины напрямую.

Metro решило поинтересоваться у Ирины Романовской, почему она решила продавать свою работу за лимонную водку, ведь для девушки это странный выбор.

- Сама я не пью, и лимонную водку в качестве валюты выбирала не я, а организаторы, - поделилась с Metro Ирина Романовская.

Популярность полотна с лидером группы "Ленинград" не смог затмить даже "натюрморт с манго" внучатого ученика Малевича, - картину продали за 35 тысяч рублей в переводе на деньги.