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 Опубликовано : Сегодня 12:37

Пользовательница Instagram впечатлила своих подписчиков пугающим макияжем

  • Данила Белов

От её образов идут мурашки по коже

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Кто-то уже начал готовиться к приближающемуся Хэллоуину, кто-то нет, а кто-то готов к нему постоянно. Таким человеком является Сара Мудл (Sarah Mudle). Актриса, модель, мастер перевоплощения и просто хороший гример представила несколько новых образов своим подписчикам, которые положительно отозвались о её талантливой работе с макияжем. 

33-летняя визажист из австралийского города Голд-Кост использует своё собственное лицо в качестве холста для создания гротескным персонажей. Её странные, прекрасные и часто ужасающие создания способны напугать до смерти неподготовленного человека. А благодаря эффектам света и тени, а также смене заднего фона, в своих видео она может "снимать" голову или же "открывать" невероятную пасть.

 

Look number 4 :) I'm working on look number 5 of my #31facesofhalloween wig @powderroomd

Видео опубликовано Sarah Mudle (@sarahmudle)

На Instagram девушки подписано более 177 тыс. человек, часть из которых являются её клиентами. Как признаётся сама визажист на своей странице в Facebook, она уже получила кучу заказов на грядущий Хэллоуин, так что в этот раз в её городе будет целая армия похожих на её образы монстров.

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