Пользовательница Instagram впечатлила своих подписчиков пугающим макияжем

Кто-то уже начал готовиться к приближающемуся Хэллоуину, кто-то нет, а кто-то готов к нему постоянно. Таким человеком является Сара Мудл (Sarah Mudle). Актриса, модель, мастер перевоплощения и просто хороший гример представила несколько новых образов своим подписчикам, которые положительно отозвались о её талантливой работе с макияжем.

33-летняя визажист из австралийского города Голд-Кост использует своё собственное лицо в качестве холста для создания гротескным персонажей. Её странные, прекрасные и часто ужасающие создания способны напугать до смерти неподготовленного человека. А благодаря эффектам света и тени, а также смене заднего фона, в своих видео она может "снимать" голову или же "открывать" невероятную пасть.