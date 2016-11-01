10 российских банков присоединились к платёжной системе Apple Pay. Это Альфа-банк, «Открытие», Рокетбанк, «Точка», «Райффайзенбанк», Тинькофф банк, ВТБ 24, МДМ (Бинбанк), МТС, банк «Санкт-Петербург». Теперь выпущенные ими пластиковые карты можно привязать к сервису от компании Apple. Также к проекту присоединилась электронная платёжная система "Яндекс.Деньги". До сих пор единственным игроком, который работал с Apple Pay, был Сбербанк.

С помощью Apple Pay и привязанной к сервису карты можно оплачивать товары и услуги как онлайн, так и в рознице, используя гаджеты от американского производителя. Среди них – iPhone SE, iPhone 6/Plus, iPhone 6S/Plus, iPhone 7/Plus, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 (и более старшие модели планшетных компьютеров), а также Apple Watch.

– В офлайновых магазинах, чтобы подтвердить платёж, достаточно приложить палец к Touch ID устройства: никаких данных вводить не нужно, – объясняет Алла Савченко, директор по продуктам "Яндекс.Деньги".

Пока что привязать к Apple Pay можно только карту платёжной системы Mastercard. Чуть позже, в декабре, будет доступна и Visa.

Как отмечает Ашот Симонян, вице-президент и директор департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ24, при привязке дебетовой или кредитной карты к учётной записи Apple Pay номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройству присваивается индивидуальный номер, который в зашифрованном виде помещается в модуль Secure Element вашего устройства. При проведении каждой транзакции генерируется уникальный динамический код.