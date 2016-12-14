Знаменитая певица МакSим приехала в Санкт-Петербург, чтобы не только выступить перед петербургской аудиторией с новой программой, но и представить автобиографию – "Это же я…", которая рассказывает о сложном творческом пути певицы, о ее личных переживаниях и многом другом.

Сама певица призналась, что очень удивилась, когда к ней пришли люди из издательства, и предложили написать книгу.

- Когда мне предложили написать книгу, то сказали: "Вы же мастодонт, про вас нужно обязательно написать книгу". Смутившись, я ответила: "Хорошо, что хоть не динозавр!" Именно в таком саркастическом ключе и написана моя книга. Надеюсь, что моя история вам понравится, и вы улыбнетесь!, - призналась певица.

По ее словам, за собственные мемуары она планировала "сесть лет в 80", но когда начала писать, то почувствовала в себе силы. А вот о продолжении своей книги певица пока не думает, потому что все мысли у нее заняты предстоящими концертами и шоу.

- Этот год был очень насыщенным, следующий тоже уже во многом распланирован! Я очень рада, что нынешние концерты отличаются от любого попсового концерта – слава Богу, что мы дожили до того уровня, когда можем себе позволить делать художественно обогащенные концерты, ведь нам есть что сказать. Надеемся, что нас услышат, - говорит МакSим.

По ее собственному признанию, Петербург для нее особенный город – в свое время она облазила весь центр, в особенности Васильевский остров. Не напрягает ее и вечное серое питерское небо, правда, приехав сюда артистка, немного простыла, поэтому на встречу пришла, укутавшись шарфом.

После общения с публикой МаSим в течение сорока минут подписывала книжки и получала подарки от поклонников. Например, одна из девушек вручила ей печенье в виде елочных игрушек, другая – преподнесла в подарок кружку. Оригинальностью отличился и фан-клуб певицы, который попросил ее лопнуть шарик. В нем артистка нашла паззл.