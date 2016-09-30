Популярный британский поп-исполнитель Робби Уильямс снял видеоклип на песню о тусовках, развлечениях и причудах богатых русских. Видеоклип Уильямс разместил на своей странице в Facebook.

На протяжении всего клипа вокруг певца танцуют балерины в откровенных нарядах, а фоном к основной музыкальной теме песни звучит классическая композиция русского композитора Сергея Прокофьева — "Танец рыцарей". В одном из моментов Уильямс пародирует завтрак российских олигархов. Певец сидит за длинным столом и завтракает яйцами, а одна из слуг-балерин подвозит ему гречневую кашу.

– Отрывайся как русский, заканчивай разговоры, танцуй, будто головой ударился, клади куклу внутрь куклы (намек на русские матрешки - ред.), — поёт Уильмс в припеве.

Каждый куплет британский поп-исполнитель заканчивает фразой: "Спасибо". Завершается клип кадром, где главный герой в исполнении самого певца задумчиво смотрит в окно своего роскошного особняка.

Песня "Party Like a Russian" вошла в новый альбом под названием Heavy Entertainment Show.