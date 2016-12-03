Экспозиция горных минералов осталась прежней, изменилась подача. Алмазы, агаты, лазуриты, чароиты, аметисты и ещё целая россыпь редчайших горных минералов получили достойную «огранку» в виде роскошной современной мебели со светодиодной подсветкой, исключающей нагревание экспонатов.

Горный университет по праву может гордиться своей коллекцией – это блестящее собрание минералов всех мастей, современные макеты решеток атомов отдельных экспонатов, окаменелые кости древнейших животных. Полтора года музей Горного приводили в порядок. Жители и гости Петербурга снова получили возможность порадовать себя видом горных редкостей.

Часть экспозиции составляют поистине царские подарки. В 1976 году Екатерина II подарила музею самую крупную глыбу малахита в мире весом 1507 кг. Александр II преподнес музею медный самородок - около 900 кг, названный «Медвежья шкура» - из-за внешней схожести. Он же подарил японскую друзу кварца – красивые крупные кристаллы, будто собранные в минеральный «букет». За час по музею можно только что пробежаться – настолько он большой. И не удивительно – коллекция включает экспонаты не только с Земли, но и с Марса. Камень – пришелец представлен в отделе метеоритов.

- Изменения коснулись не только эстетики экспозиции, но и строительных объемов самого здания. Перекрытия здания 1773 года постройки поддавались влиянию сырости и сыпались от влияния активного движения транспорта. В ходе реконструкции рабочие залили и заменили полы, укрепили стены и провели гидроизоляцию, - рассказывает пресс-секретарь музея Сергей Чернядьев. - Инвестиции в новую жизнь музея составили 220 млн рублей из бюджета Горного университета.

Увидеть экспозицию в новом свете горожане и гости города могут абсолютно бесплатно. Для этого необходимо позвонить по телефону 8 (812) 328-80-35 для записи на экскурсию. Одновременно экскурсию могут провести для группы максимум из 20 человек.

Музей работает с понедельника по пятницу. С понедельника по четверг – с 9:00 до 17:15, в пятницу – с 9:00 до 16:15.