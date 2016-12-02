Петербург и Москва вошли в десятку самых популярных городов. То есть в соцсети больше всего геотегов городов, где были сделаны фото.

В cписке из 10 городов на первом месте Нью-Йорк. За крупнейшим американским городом следуют столицы Англии и России. Петербург лишь на седьмом месте.

Однако стоит отметить, что вместо ожидаемых прекрасных городских пейзажей чаще всего встречаются довольно пикантные фото. Так, девушки российских столиц - государственной и культурной - с удовольствием демонстрируют прекрасные фигуры. Какие-то фото девушки выкладывают, видимо, на зависть другим, а какие-то напоминают рекламу интимных услуг.

Кстати, реклама - салонов красоты, парикмахерских, кафе и ресторанов, отдельных услуг или товаров (например, чулков) - так же занимает львиную долю.

И лишь третье условное место "присудить" красивым пейзажам - их найти оказывается не так уж просто.

Что касается хэштега Нью-Йорк, то здесь лидирует реклама - услуги врачей, удобные кеды и красивые оттенки помады - найти можно все. Изображения отличаются экстравагантностью. А вот откровенные фото встречаются уже не так часто.

Самый "пристойный" Инстаграм - лондонский. Обнаженные фото встречаются очень редко. Чаще всего можно увидеть изображения еды или заведений, виды самого города или же фото Эдди Рейдмена. Да, тот самый "юный волшебник", который сейчас набирает новую волну популярности благодаря "Фантастическим тварям" , довольно часто выкладывает фото именно с хештегом Лондон.

Инстаграм Сан-Паулу - это инстаграм улыбающихся людей. Селфи парней и девушек, счастливых и улыбающихся от всей души, можно встретить чаще остальных фото.

Рио-де-Жанейро - также город веселых и загорелых людей. Фото спортивных парней и девушек опережают по количеству остальные изображения.