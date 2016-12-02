33-летний известный актёр Алексей Янин пришёл в себя и начал разговаривать после того, как полтора года находился в бессознательном состоянии. Супруга артиста Дарья рассказала о последних изменениях в его состоянии.

"У нас всё хорошо,– приводит слова Дарьи Яниной Life.ru. – Лёшка радовать начинает, начал говорить, очень старается. Он начал говорить практически сразу после операции, конечно же много всего ещё у нас впереди, но он всё помнит. Лёша вернулся. Все его взаимоотношения с людьми, родственниками, друзьями, когда он был в бессознательном состоянии, он всё это помнит. Характер остался прежний. После операции он прошёл реабилитацию и сейчас уже дома".

На страничке актёра Алексея Янина во "Вконтакте" появляются сообщения схожего содержания.

"Спасибо всем за теплые слова, – сообщает Ольга Янина, мама актёра.– Пишу не сразу, потому что некогда. Мы сейчас на реабилитации. Сегодня Алёша стоял в зале на ногах (при помощи, конечно), а завтра начинаем заниматься на локомате (будем ходить на подвесах). Ему трудно, жалуется, что болит нога. Разговаривает, многое вспоминает. В общем, мы стараемся. Благодарим вас всех за поддержку. Она нам очень нужна".

Напомним, в прошлом году 32-летний актёр впал в кому после инсульта. Его близкие предполагают, что причиной стал стресс от большого количества работы и частых перелётов. 8 мая в одной из столичных клиник ему провели трепанацию черепа. 5 июня 2015 года его вывели из состояния искусственной комы. В течение полутора лет после трепанации черепа Янин пребывал в бессознательном состоянии.

Янин известен по ролям в сериалах "Дочки-матери", "Весной расцветает любовь", "Одноклассницы".