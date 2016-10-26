Территория бывшего завода "Прибой" на Шкиперском канале в Петербурге превратится в культурно-досуговую зону. Уже в ноябре на набережной начнутся работы по благоустройству территории и подготовке проектов. А первых посетителей парк Взморье готов будет принять уже в декабре этого года. Горожан и гостей города будут ждать каток, кафе и культурная программа.



- В ноябре планируется открытие территории набережной без глобального благоустройства, но там будут работать уже несколько кафе, - рассказал Metro творческий директор проекта парка Взморье Алексей Онацко. - Постепенно, к весне, планируем подключать новые площадки. А весной, когда уже можно будет приступить к работам снаружи, продолжим облагораживать набережную и сам корпус завода "Прибой".



Планируется, что в здании на набережной Шкиперского канала со временем обустроят культурно-образовательное пространство. Каждый этаж завода "Прибой" будет нести определенную функцию. Так, например, на первом этаже откроются кафе и ресторанчики, кино-концертные площадки, лавки. А с просторных веранд посетителям предложат полюбоваться Финским заливом и Шкиперским каналом. Второй этаж будет выполнять функцию выставочно-образовательной платформы. Здесь откроются галереи, а художники смогут разместиться на специальных площадках с видом на море и прямо здесь писать картины. Третий этаж совместит в себе функции творческого бизнес-центра для организации рабочего пространства, лофт-студий, классов для занятий.

По словам Алексея Онацко, пространство парка будет развиваться с учётом мнения жителей Васильевского острова.

- Мы общаемся с представителями муниципального образования "Гавань" и через них держим связь с местными жителями, а также при помощи социальных сетей, - рассказывает творческий директор проекта. - Территория будет свободной для всех желающих - плата не предполагается. Этот проект реализуется посредством привлечения заинтересованных инвесторов.

Второй этап благоустройства набережной и парка запланирован на весну 2017 года. К маю в парке Взморье откроются новые креативные пространства, а также создатели проекта подготовятся к сезону навигации: они хотят возродить традицию середины прошлого века и открыть на Шкиперском канале лодочную станцию. Важным акцентом проекта является организация центра досуга и услуг для маломерного флота и людей увлеченных морем.

В 2017-2018 годах парк Взморье увеличится за счёт расширения территории вдоль берега и установки дебаркадера, где разместится морское кафе, мини-гостиница, общественная зона и магазин товаров для водного туризма.