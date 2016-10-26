В Военно-историческом музее артиллерии в Петербурге 26 октября открылась выставка «Оружие киногероев». В нескольких витринах её авторы собрали подлинные вещи из фондов музея, которые принимали участие в съёмках, а также экспонаты, рассказывающие о проколах на съёмках кино. Экспозиция охватывает период со времён Эйзенштейна и до наших дней: тут можно увидеть пистолеты со съёмок «Дуэлянта» и даже голливудского фильма «Джеймс Бонд: Золотой глаз».

Оказалось, что рекордсменами по ляпам стали любимые советские фильмы.

– «Войну и мир» Бондарчука снимали два года, – рассказывает один из создателей выставки Сергей Ефимов. – В батальных сценах участвовали целые кавалерийские полки и дивизии, всех их нужно было вооружить кремнёвыми ружьями. Тогда из музеев выгребли всё подчистую, но всё равно этого не хватило. Поэтому реквизиторы брали обыкновенные винтовки Мосина советского образца и гримировали их под кремнёвые ружья, а иногда обходились и вовсе без грима.

Этот же приём перекочевал в «Формулу любви» и фильм «Узник замка Иф».

Не меньше интересного рассказывают в музее о съёмках «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров».

– Особенно обидели гвардейцев кардинала: им выдали спортивные рапиры советского образца, – рассказывает Ефимов. – А тем, кому не хватило и рапир, досталась их имитация. Такое «оружие» гнулось во время фехтования.

Выставка «Оружие киногероев» станет завершающим событием Года кино в Музее артиллерии, она продлится до января 2017 года.