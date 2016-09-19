На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. По словам очевидцев, фура съехала в кювет, а иномарку буквально смяло в ком железа.

- Новое Колено! Авария - жесть! Легковая машина - всмятку, фура в яме, - пишут очевидцы в соцсети. - Киевское шоссе. Лобовое: на дороге Logan вроде, "морда" снесена... В кювете грузовик... По виду аварии, жертвы имеются.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на 66-м километре Киевского шоссе 19 сентября столкнулись автомобиль Renault Logan и грузовик Isuzu. В результате аварии водитель легкового транспорта погиб на месте.