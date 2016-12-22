ДТП с последующем возгоранием произошло вечером 22 декабря на Московском шоссе в Ленинградской области. Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", машина после столкновения перевернулась и загорелась перед поворотом на Никольское. Водитель успел выбраться из авто до возгорания машины, сообщил источник в экстренных службах "Лайфу".

Как рассказала участница паблика в соцсети, она ехала в маршрутке по Московскому шоссе, которая, по её версии, могла стать причиной серьезного ДТП.

- В 19:20 на Московском шоссе около поворота в Никольское я ехала в маршрутке №688, - рассказывает свидетельница аварии. - Наш водитель пропустил поворот, и, проехав 10 метров, начал резко тормозить. Позади нас ехала машина. То ли, что бы в нас не врезаться, то ли от испуга, он резко ушел налево на встречную полосу, врезался в боны, перепрыгнул на встречную полосу, перевернулся и начал гореть.

Водитель маршрутки поспешил скрыться с места происшествия. Обстоятельства происшесвтия устанавливают правоохранительные органы.