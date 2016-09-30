В Петербургском океанариуме появился новый обитатель – губан Маори. Прозвали его так за поразительное сходство рисунка на голове с татуировками на лицах воинов коренного народа маори, живущего в Новой Зеландии, а также за большие губы.

Губан Маори вырастает до 2 метров в длину. Отличается губан от других морских жителей доверчивостью, высоким интеллектом и памятью, не свойственными рыбам.

Он способен запоминать и потом узнавать людей, с которыми ранее общался. Рыба губан обладает способностью менять пол.

Пока нарост на голове небольшой – это самка, спустя 6–7 лет нарост увеличивается в несколько раз – и губан превращается в самца!

Океанариум в Петербурге занимает площадь около 5000 кв.м. В экспозиции насчитывает более 4,5 тысяч экземпляров живых организмов, среди которых есть рыбы, водные беспозвоночные и морские млекопитающие, относящиеся почти к 150 видам.