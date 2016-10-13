Нобелевская премия по литературе за 2016-й год досталась музыканту Бобу Дилану

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- Опубликовано : Сегодня 14:52

Нобелевская премия по литературе за 2016-й год досталась Бобу Дилану

  • Кирилл Сосков

Он опередил в споре за премию Харуки Мураками и ещё двух фаворитов

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Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена известному автору, исполнителю и композитору из США Бобу Дилану "за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции".

Об этом в четверг в Стокгольме сообщила Шведская академия, отвечающая за присуждение награды.

В борьбе за престижную награду Дилан обошёл трёх фаворитов. Один из них – постоянный претендент на Нобелевскую премию – японский писатель Харуки Мураками. Также позади остались кенийский писатель, драматург и публицист Нгуги Ва Тхионго и сирийский поэт Адонис. 

Отметим, что на счету 75-летнего Дилана более 50 альбомов и девять премий "Грэмми", в 1988 году он вошел в Зал славы рок-н-ролла. За влияние на поп-музыку и американскую культуру в 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию.

Премия по литературе является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 8 миллионов шведских крон (932 тысячи долларов). В 2015-м году премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. 

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля.

Боб Дилан. Факты и биография

Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) родился в штате Миннесота, в городе Дулут, 24 мая 1941 года. Его бабушка и дедушка по отцу были евреями из Одессы, а предки матери родом из Литвы. Родители Роберта занимались мелкой торговлей, состояли в местной еврейской общине и придерживались всех традиций.

Детство Дилана прошло в городке Хиббинг, куда семья переехала в 1947 году. Уже в раннем возрасте он увлекся музыкой, отдавая предпочтение блюзу и фолку. Особенно впечатлила Роберта фолк-музыка Вуди Гатри, манера исполнения которого сильно повлияла на его раннее творчество. В это время Дилан активно обучался игре на гитаре и губной гармошке, а ещё в 10 лет написал свои первые стихи.

После окончания школы – в 1959 году – Боб поступил в Университет Миннесоты. В свободное время он выступал в студенческих кафе и барах, оставив о себе неизгладимое впечатление. После встречи в Денвере с поклонником блюза Джесси Фуллером, он окончательно решил стать музыкантом и взял имя Боб Дилан.

В 1961 году Дилан переехал в Нью-Йорк, а в феврале 1962 года выпустил первую пластинку 'Bob Dylan'. Это случилось благодаря Джону Хэммонду, представителю компании 'Columbia A&R', которая и заключила контракт с молодым музыкантом. Альбом состоял из композиций классического блюз- и фолк-репертуара и содержал всего две оригинальные песни.

Широкую известность Боб Дилан получил благодаря своему второму альбому 'The Freewheelin' Bob Dylan' (1963), в который вошли много 'протестных' песен и композиций с политическим подтекстом. The Freewheelin' Bob Dylan' не просто произвел впечатление на поклонников фолк-музыки. Он оказал влияние на многих музыкантов, в том числе легендарных 'The Beatles'. Музыкальные критики полагают, что именно благодаря этому альбому ливерпульская четверка стала усложнять свой репертуар и экспериментировать с песнями. 

Постепенно Боб Дилан переходил от фолка к рок-н-роллу. 1960-е годы стали пиком популярности артиста. Он отыграл свои лучшие концерты и создал три альбома, которые объединились в великую рок-трилогию. В неё входят альбом 'Bringing It All Back Home' (1965) в стиле фолк-рок и две роковые пластинки – 'Highway 61 Revisited' (1965) и 'Blonde on Blonde' (1966). 

В 1966 году Боб Дилан попал в аварию и на время прекратил гастрольную деятельность. Говорили, что его состояние критическое, и что потребуется много времени на восстановление. Но Дилан продолжил выступать и гастролировать.

Боб Дилан до настоящего времени продолжает давать концерты и выпускать альбомы. В 1998 году альбом Дилана 'Time Out of Mind' удостоился трех премий 'Грэмми', а вышедший в 2006 году 'Modern Times' был назван журналом 'Rolling Stone' Лучшим диском года. Кроме музыкальных наград Дилан является обладателем Пулитцеровской премии по литературе и 'Оскара' за песню к фильму 'Вундеркинды'.

По данным опроса, проведённого изданием 'Rolling Stone', Боб Дилан занял второе после 'The Beatles' место в списке величайших рок-музыкантов.

Справка составлена на основе информации из открытых источников

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