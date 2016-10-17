Всё чаще продавцы на досках объявлений пытаются придумать различные "фишки", чтобы их лот увидело много людей и как можно больше из них захотело купить предлагаемый товар. Среди таких продавцов выделился житель Омска Александр, который выставил на продажу "Жигули" 1978 года выпуска на сайте Avito.

В описании товара говорится, что деньги с продажи автомобиля пойдут на восстановление потенции кота.

"Немецкие ветеринары согласились пришить ему яйца за 430 долларов", — написал он.

При этом мужчина также сообщил, что человек, который приобретёт продукт отечественного автопрома, не прогадает, так как автомобиль настолько быстр и хорош, что требует "разрешения у диспетчеров на пролет".

"Не машина, а самолет, летает, пролетая мимо аэропорта, приходится запрашивать разрешения у диспетчеров на пролет. Двери открываются все, в том числе и багажник, естественно, не на ходу", — говорится в объявлении.

За небитый красный седан с пробегом 100 тысяч километров продавец требует всего 26 999 рублей.

Metro связалось с Александром и узнало, что же случилось с его котом, что ему потребовалась помощь немецких ветеринаров. Однако мужчина признался, что всё это было лишь рекламным ходом, чтобы побыстрее продать своего железного коня.

-Это прикол небольшой, чтобы просмотров было больше и люди чаще звонили. У меня нет кота, которому надо исправить потенцию, это всё в шутку было. Эффект это возымело, люди звонят. Вот уже звонков 6 было. Ну там люди понимали, что это розыгрыш и интересовались именно машиной. Меня вдохновило на это другое объявление со схожей подачей, правда, точно не помню, что именно продавали, - заявил он.



Хотя объявление появилось совсем недавно, на него уже успели обратить внимание СМИ, в частности, о мужчине написали на Lenta.ru. К сожалению для любителей животных, столь бескорыстный поступок ради спасения мужского достоинства домашнего питомца оказался лишь небольшим пиар-ходом.